Drenten in de Tour: 'Een ideale dag voor een ontsnapping'

Berden de Vries (foto: ANP/Vincent Jannink0

GIETERVEEN - De renners in de Tour de France rijden vandaag de 19e etappe van Embrun naar Salon-de-Provence. Het is met 222,5 kilometer de langste etappe van de Tour. De race is heuvelachtig en voert door de lavendelvelden van de Provence.

"Een ideale dag voor een ontsnapping", zegt Team Roompot-renner Berden de Vries uit Gieterveen. De Vries had zelf ook graag de Tour gereden, maar zijn team Roompot kreeg geen wildcard. Hij volgt de Tour nu thuis.



Beetje saai

"Een aantal sprinters is uitgevallen, dus een ontsnapping heeft kans. Het is wel een lange etappe, dus de kans bestaat dat het in het begin een beetje saai wordt. Ik ga eerst zelf trainen en de laatste dertig kilometer ga ik kijken", aldus De Vries.



Warren Barguil

De etappe van gisteren werd gewonnen door de Franse klimmer en bolletjestrui-drager Warren Barguil van Team Sunweb. Berden de Vries zit met bewondering naar de verrichtingen van die ploeg te kijken.



Team Sunweb

"Het is niet een team met de grootste budgetten zoals Sky en Moviestar, maar ze hebben wel een bepaalde visie. Uiteindelijk blijkt maar weer dat je met een bepaalde visie gaat scoren, als je er maar gestaag aan vasthoudt en er voor gaat", vertelt De Vries. "Het pakt goed uit. het hele jaar al eigenlijk. De bergtrui is zeker, de groene trui bijna, en ze hebben een aantal etappes gewonnen."



Winnen!

