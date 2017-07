Politie zoekt inbreker in Hoogeveen met helikopter

HOOGEVEEN - In Hoogeveen heeft de politie afgelopen nacht met een helikopter en een politiehond naar een inbreker gezocht.

Bij een huis aan de Elzencamp ging 's nachts het inbraakalarm af. Buren betrapten de inbreker. Die ging er lopend vandoor richting de Lindelaan. De politie ging met een auto, een politiehond en de heli op zoek in de buurt, maar de dader is nog niet gevonden.De bewoners van het huis aan de Elzencamp waren niet thuis. Wat er precies is gestolen, is nog niet duidelijkVolgens de politie is het aantal inbraken in Hoogeveen de laatste weken toegenomen. Dit heeft volgens een woordvoerster te maken met de vakantieperiode. De politie waarschuwt vakantiegangers dan ook om maatregelen te nemen voor ze vertrekken.Ook oud-schaatskampioen de woning van Jan Bols werd pas tijdens een weekend weg bezocht door inbrekers. Die namen onder meer zijn schaatsmedailles, erfstukken en sieraden mee. Daarvoor is nog niemand aangehouden.