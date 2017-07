Stelling: Ik ga ontspannen op vakantie

ASSEN - Vandaag is de laatste schooldag in het Noorden. En dat betekent dat heel Nederland nu vakantie heeft. De verwachting is dat dit weekend ruim een miljoen mensen op weg gaan naar hun vakantiebestemming.

Maar niet iedereen gaat even ontspannen op reis. Vier op de tien mensen heeft stress voor de zomervakantie, blijkt uit onderzoek van de ANWB.Er moet op het laatste moment nog van alles gekocht worden en als de koffers zijn ingepakt, wordt er toch nog wat vergeten. En in de file onderweg maken de kinderen voortdurend ruzie in de auto.Gaat dat bij u ook zo? Heeft u ook last van vakantiestress? Of heeft u alles goed geregeld en gaat u uitgerust en goedgehumeurd op reis?