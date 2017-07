Live: de intocht van de Vierdaagse van Nijmegen

NIJMEGEN - Steeds meer deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse druppelen binnen op de Via Gladiola.

Omroep Gelderland zendt de laatste dag en de finish van de vierdaagse live uit. Hieronder kunt u de stream volgen.De afgelopen dagen volgden we Drentse wandelaars die in Nijmegen de vierdaagse vol hopen te maken. Vanochtend spraken we met Albert-Jan Santes. Hij moest opgeven en zal de eindstreep niet halen . Eerder deze week spraken we Anne Jan Oosterkamp uit Diever Rudi Elting uit Havelte en Jeanine Otten uit Hijken en haar vriendinnen uit Wijster.