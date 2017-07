'Midden-Drenthe wordt knooppunt tussen mountainbike-routes'

BEILEN - Drenthe ligt vol met mountainbike-routes, maar een goede onderlinge verbinding is er nog niet. Met de nog te bouwen route op de VAM-berg moet dat straks totaal anders zijn.

ATB Beilen wil meerdere nieuwe routes aanleggen, die de bestaande routes met elkaar verbinden. Herman Sietsma, voorzitter van stichting Bikepark Drentse Hooglanden (voortgevloeid uit ATB Beilen) heeft grote plannen. "Het is gewoon zonde als je alleen op de VAM-berg kunt fietsen. Je moet zorgen dat er ook wat omheen ligt, zodat je de verschillende routes verbindt."Het plan heeft meerdere fases. Het eerste project binnen de grote klus is de aanleg van een aantal parcoursen op Terhorsterzand. "Dat wordt een oefenweide waar je eenvoudige oefeningen kunt doen en dat gaan we opbouwen in moeilijkheidsgraad tot we op de VAM-berg de allermoeilijkste dingen kunnen doen", aldus Sietsma. Daarnaast komen er nog twee parcoursen bij het natuurgebied, waaronder een pumptrack met kombochten.Drenthe heeft meerdere mountainbike-routes. Zo is er een bikepark in Sleen en een route van Diever naar Appelscha. Probleem is volgens Sietsma dat er geen paden zijn om van de ene route naar de andere route te komen, waardoor mountainbikers nu noodgedwongen overal en nergens fietsen. De paden die er zijn, zijn algemene paden, maar daar gaat verandering in komen.In samenwerking met horecabedrijven en andere ondernemers wil Bikepark Drentse Hooglanden die verbindingen maken. Herman Sietsma legt uit hoe dat er dan uitziet: "Wij noemen dat 'singletrack'. Dat is een speciaal paadje waar je met een mountainbike net overheen kunt. Breed genoeg voor een mountainbike, maar ook niet breder dan dat." Straks moet het dus mogelijk zijn om vanaf de Hondsrug helemaal over een mountainbike-route naar bijvoorbeeld het Holtingerveld te fietsen bij Havelte."Natuur is lastig dus als we straks gaan inpassen, moet je toch nog weer voldoen aan de natuurwet en ja je moet rekening houden met een hele hoop, de boompjes en de bloemetjes en de bijtjes zeg maar en natuurlijk de financiën", legt Sietsma uit. Een derde van het geld komt van de provincie en twee derde moet zelf bij elkaar gebracht worden. Onder andere de gemeente heeft al een bedrag van ruim 16.000 euro beschikbaar gesteld. Het overige geld komt van fondsen en uit het bedrijfsleven.Twijfelen over de haalbaarheid van het plan doet de club niet. "Het gaat zeker goed komen. We hopen dat we niet al te lang na de vakantie hier op Ter Horst aan de gang kunnen", besluit Sietsma. Binnen twee jaar moeten alle routes er liggen en daarmee is Midden-Drenthe het sluitstuk op een groot deel van de Drentse ATB-routes.