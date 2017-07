Vrouw raakt ernstig gewond bij ongeluk in Holsloot

De vrouw botste tegen een boom (foto: Persbureau Meter)

HOLSLOOT - Een vrouw is aan het begin van de middag met haar auto tegen een boom gereden aan de Schimmelarij in Holsloot. Ze raakte ernstig gewond en is met de traumaheli naar het UMCG in Groningen gebracht.

De brandweer heeft de vrouw uit haar auto gehaald. Ze was na het ongeluk wel aanspreekbaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk.



De weg is afgesloten.