Jagers schieten geen reeën af na conflict met Staatsbosbeheer

Geen jacht op reeën (foto: ANP/Koen Suyk)

EMMEN/BORGER - Jagers in de buurt van Emmen schieten deze zomer geen reeën meer af. Ze hebben een conflict met Staatsbosbeheer over de huur van de jachtgronden. Het gaat om een gebied tussen Emmen en Borger.

Het totale gebied dat wildbeheereenheid De Drie Marken daar beheert, omvat ongeveer 1500 hectare. Volgens Jan Ketelaar van De Drie Marken draait het conflict om een gebied van ongeveer 45 hectare.



Geen reeën

"Dat gebied was in het verleden cultuurgrond, maar is nu terug gegeven aan de natuur. Het is afgegraven en geschikt gemaakt voor hagedissen", vertelt Ketelaar. "De beheerder heeft dat gebied omheind en daar lopen het hele jaar schapen en in de zomer ook koeien. De laatste vijf jaar is in dat stuk geen ree gespot. Bovendien gaan we ook niet tussen koeien en schapen schieten."



Symbolisch bedrag

"We hebben daarom tegen Staatsbosbeheer gezegd dat we het stuk land wel willen pachten, maar dan voor een symbolisch bedrag en niet voor het bedrag dat normaal overgemaakt moet worden", zegt Ketelaar. "Dat wil Staatsbosbeheer niet. Maar als we dat gebiedje niet pachten, krijgen we de rest ook niet. En dat betekent dat er niemand meer kan jagen."



Aanrijdingen

Willdbeheereenheid De Drie Marken heeft afspraken met de provincie over het aantal reeën dat moet worden afgeschoten. Maar volgens Ketelaar kunnen die afspraken nu niet worden nagekomen. "We kunnen dan als wildbeheereenheid geen reewildbeheer meer uitvoeren, omdat de gronden niet meer verhuurd zijn. Wij willen dan ook geen verantwoordelijkheid dragen als het aantal aanrijdingen met reeën toeneemt."



En volgens Ketelaar gaat dat zeker gebeuren. "Want we komen in de bronsttijd en dan zijn de bokken op zoek naar geiten en ze rennen dan alle kanten op en springen ook zomaar op de weg."



Gesprek

Staatsbosbeheer wil weer graag in gesprek, maar de wildbeheereenheid ziet dat niet zitten. "Dan zullen er ook andere partijen aan moeten schuiven om het gesprek weer op gang te brengen. Wij gaan niet meer één-op-één met Staatsbosbeheer om tafel", aldus Ketelaar.