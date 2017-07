17-jarige Lieke doet mee aan Biologie Olympiade

Lieke vertrekt morgen naar Engeland (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

EMMEN - Geef haar een biologie-vraagstuk en ze weet 'm op te lossen. De 17-jarige Lieke ten Have uit Emmen is namelijk een kei in biologie. Morgen vertrekt ze naar Engeland voor een bijzonder avontuur. Ze doet samen met drie anderen mee aan de Biologie Olympiade.

Geschreven door Ineke Kemper

Dat is een internationale wedstrijd voor de beste biologieleerlingen van elk deelnemend land. En dat betekent dat Lieke nog geen zomervakantie heeft, maar de komende week juist flink aan de bak moet. "We hebben een aantal excursies en colleges en dan een paar dagen met toetsen en practica", vertelt Lieke enthousiast.



Toch wel spannend

Het practicagedeelte vindt ze spannend. "Dat wordt in Nederland in de bovenbouw niet zo vaak gedaan. Daar hebben we in Wageningen wel op geoefend gelukkig." Lieke heeft een week lang les gehad ter voorbereiding op haar deelname aan de olympiade.



De 17-jarige scholiere van het Hondsrug College haalde dit schooljaar haar vwo-diploma en was ondertussen bezig met de voorrondes van de olympiade. Haar biologieleraar Ite Teune is maar wat trots op z'n leerling. "Het gebeurt niet vaak dat leerlingen de olympiade halen."



'Lieke is erg slim'

"Lieke is een van de slimste leerlingen die ik gehad heb", voegt hij eraan toe. Hij is net als Lieke erg benieuwd op welke plek ze eindigt. Lieke hoopt op een plek bij de top drie.



Morgen vertrekt het vliegtuig naar Engeland, maar Lieke reist niet alleen. Ze heeft een mascotte bij zich (zie foto). Volgende week zaterdag wordt duidelijk op welke plek Lieke is geëindigd.