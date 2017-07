Rijkswaterstaat begint met grootschalig onderhoud A28

De A28 bij De Punt (foto: Google Streetview)

DE PUNT - Op de A28 tussen De Punt en Groningen-Zuid beginnen vandaag grootschalige werkzaamheden. Het onderhoud begint vanavond en duurt tot en met 3 oktober.

De snelweg krijgt een nieuwe asfaltlaag. Ook moeten de voegen in het wegdek bij bruggen en viaducten worden hersteld.



Tijdens de werkzaamheden is de weg wel open. Maar de rijstroken worden versmald en de maximumsnelheid gaat omlaag naar 70 kilometer per uur.



Rijkswaterstaat denkt dat weggebruikers weinig last hebben van de werkzaamheden, omdat het onderhoud in de vakantieperiode is.