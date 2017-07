Drents Dierentehuis Beilen zit vol in de vakantie

Een nestje kittens (foto: Greetje Schouten / RTV Drenthe)

BEILEN - Kittens, poezen en katers: het asiel in Beilen zit er stampvol mee. Dagelijks komen er nieuwe katachtigen binnen en de hokken zitten vol, zegt Yvonne Reinink van het Drents Dierentehuis Beilen.

In de vakantieperiode worden de beesten aan hun lot overgelaten en door de Dierenambulance van de straat geplukt, omdat ze hulp nodig hebben. Deze dieren worden afgeleverd bij het asiel. Daarnaast zijn er nog honden en katten die een poosje komen logeren in het asiel, om de vakantieperiode van hun baasjes te overbruggen.



Het asiel ziet vooral dat de jonge katten lang blijven hangen. "Op campings en boerderijen worden de poezen niet altijd gesteriliseerd, waardoor er soms meerdere nestjes geboren worden", zegt Reinink. Kittens die via hun eigenaar geen nieuw baasje kunnen vinden, komen dan uiteindelijk in het asiel terecht.