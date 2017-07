FC Emmen oefent dinsdag tegen Vitesse

VOETBAL - FC Emmen oefent aanstaande dinsdag niet tegen het Engelse Plymouth Argyle FC, maar tegen Vitesse. Het duel tegen de eredivisieclub wordt op het sportpark van RKSV Driel gespeeld en begint om 14.30 uur.

Tot en met gisteren voerde de leiding van de Drentse club nog gesprekken met de gemeente Hengelo om het duel tegen Plymouth Argyle door te laten gaan, maar dit bleek niet haalbaar.Ook Vitesse had eigenlijk een ander oefenduel staan voor dinsdag, maar ook deze werd geannuleerd.Vitesse, afgelopen seizoen winnaar van de KNVB beker, speelt zondag 5 augustus de Johan Cruijff-schaal tegen landskampioen Feyenoord. Het elftal van trainer Henk Fräser speelt op 29 juli ook nog een oefenwedstrijd tegen het Engelse Reading van Jaap Stam en assistent-trainer (en oud FC Emmenspeler Said Bakkati).De wedstrijd tegen Vitesse is ook een weerzien met Tim Matavz die dit seizoen Ricky van Wolfswinkel moet doen vergeten in de Gelredome. De 28-jarige spits, die van 2007 tot en met 2011 onder contract stond bij FC Groningen, speelde als huurling 15 duels in de hoofdmacht van FC Emmen. Dat was in het seizoen 2008/2009. In die vijftien competitieduels scoorde de Sloveen vijf keer.