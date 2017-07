Drentse vakantieganger op Kos: Je voelt je eigenlijk niet meer veilig

KOS - Het was afgelopen nacht flink schrikken voor Thomas Bischop uit Emmen. Samen met een stel vrienden is hij vakantie op het Griekse eiland Kos. Toen ze nietsvermoedend een biertje zaten te drinken, werden ze opgeschrikt door een aardbeving.

Eerst dachten we nog dat het misschien onze bovenburen waren, die op de grond stampten. Thomas Bischop

"We dronken een biertje en speelden een kaartspelletje. Toen begon het in één keer. We gingen van links naar rechts. Toen hebben we onze spullen gepakt en zijn van het balkon afgegaan en snel naar de straat gelopen. Het was aardig heftig", vertelt Bischop.De aardbeving van 6.7 op de schaal van Richter was tussen de Turkse kust en het Griekse eiland Kos. Zeker twee mensen kwamen om het leven en minstens 120 mensen raakten gewond. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er nog geen aanwijzingen dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn."Eerst dachten we nog dat het misschien onze bovenburen waren, die op de grond stampten. Maar toen er ineens een enorme dreun van beneden kwam, wisten we dat het een aardbeving was."Volgens Bischop liep het hele hotel waar hij en zijn vrienden logeerden snel leeg op het moment van de aardbeving."Iedereen liep naar de straat. Sommige mensen hadden niet eens kleren aan. Ik had zelf ook geen schoenen aan", vertelt hij. De aardbeving begon rond half twee 's nachts, de volgende ochtend rond half tien kon iedereen het hotel weer in. "We hebben al die tijd op straat gezeten. Maar alles was prima geregeld, we kregen broodjes en drankjes van het hotel."De schrik zit er nog goed in bij Bischop. "We voelen de hele dag door nog naschokken. Om vijf uur hadden we ook nog een redelijk heftige naschok. Het is heel apart, je voelt je eigenlijk niet meer veilig. Ze zeggen dat die naschokken nog 48 uur kunnen duren. Maar het is niet meer zo erg als het was."De mannen hadden geboekt tot en met dinsdag en blijven tot dan waarschijnlijk gewoon op Kos, tenzij de reisorganisatie anders adviseert. Het hotel van de groep vrienden zit net iets buiten de stad. In het stadscentrum is veel schade door de aardbeving."We hebben nog een rondje gelopen. Het is een dikke bende daar. Bij de haven bijvoorbeeld, zitten grote stenen planten in de grond. Die zijn allemaal verschoven. Er lag ook allemaal water op straat."In het hotel voelt Bischop zich inmiddels wel weer redelijk veilig. "Iemand heeft alles gecheckt en gezegd dat het veilig was om weer naar binnen te gaan. Toch zitten er overal barsten in de muren en een glazen wand bij het balkon is ook kapot."