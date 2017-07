D66 Emmen bezorgd over plannen van de NAM

EMMEN - De fractie van D66 in Emmen maakt zich zorgen over recente plannen van de NAM en heeft daar vragen over gesteld aan het college. De NAM wil extra gas gaan winnen in de gemeente Emmen en afvalwater van boringen gaan opslaan in lege olievelden bij Schoonebeek.

Beide plannen schieten bij D66 in het verkeerde keelgat. De partij vreest dat met de verplaatsing van gasboringen van de provincie Groningen naar gasvelden in Emmen ook de problemen voor de inwoners worden verplaatst naar Emmen.Bovendien vindt de partij de lekkages in leidingen met afvalwater van olieboringen in Twente zeer zorgwekkend, en is er de angst dat dit ook in Emmen gaat spelen.Fractievoorzitter Carmen Hoogeveen: "We kennen inmiddels de zorgwekkende verhalen uit Groningen en uit Twente. Wij willen weten of het college onze zorgen deelt en wat zijn houding tegenover de plannen van de NAM is."D66 wil van het college weten of het bekend is wat de gezondheids- en milieurisico's voor inwoners zijn en hoe het college de recente ontwikkelingen in Groningen en Twente zelf beoordeelt.Hoogeveen: "Het college moet een duidelijk standpunt innemen tegen deze ontwikkelingen of harde garanties van de NAM eisen waar het gaat om gezondheid van de inwoners en de schades die kunnen ontstaan. Als men door wil gaan met de plannen, moet er ook een heel goed doordacht plan liggen. Gezondheidsrisico's voor onze inwoners zijn onaanvaardbaar. Wil men er niet mee doorgaan, dan zullen er acties richting de NAM moeten komen om de plannen van tafel te krijgen."