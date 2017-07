'Houding kerkenraad valt zo slecht dat de hele gemeente in opstand komt'

HOOGEVEEN - Om te voorkomen dat de Grote Kerk in Hoogeveen in handen valt van een horecaondernemer willen leden van de Protestantse Gemeente Hoogeveen nu zelf de kerk kopen. Maar het bod dat ze hebben uitgebracht, wordt door de Algemene Kerkenraad voorlopig niet in overweging genomen.

De Grote Kerk in het centrum is een rijksmonument en stamt uit de 17e eeuw. Volgens de leden is het de 'moederkerk' van Hoogeveen, van waaruit de andere kerken zijn ontstaan.In mei overhandigde de Stichting tot Behoud van de Grote Kerk een petitie met 720 handtekeningen aan de kerkenraad. Haar doel is verkoop aan horeca-ondernemer Albert Jan Vos tegen te houden. Vos is eigenaar van grand-café Het Postkantoor, direct naast de Grote kerk. In mei werd bekend dat hij interesse heeft in het kerkgebouw.Voorzitter Egbert Hekman van de Stichting tot Behoud van de Grote Kerk beklaagt zich over de afwijzende houding van de kerkenraad: "We willen graag een gesprek over het bod dat we willen uitbrengen. Maar men wil niet met ons in gesprek. En daarmee negeren ze dus de mening van de hele wijkgemeente. Je zou verwachten dat zulke besluiten in het Kremlin genomen worden, maar niet in de kerk."Hekman: "Wij zouden er als stichting voor waken dat er activiteiten in de kerk gaan plaatsvinden die wij strijdig achten met het kerkelijk gebruik."Maar de Algemene Kerkenraad Hoogeveen wil het bod van de leden niet in overweging nemen. Voorzitter Leon 't Hart: "We zijn in onderhandeling met iemand anders en zolang die onderhandelingen lopen doen we dat niet. Maar Albert Jan Vos wil er niet zijn horeca-activiteiten uitbreiden."Vos zegt dat de onderhandelingen lopen en dat er niets te melden valt. Volgens 't Hart zou de Grote Kerk bij verkoop aan de horeca-ondernemer wel 'een wat andere bestemming' krijgen. "Het gaat om sociaal, maatschappelijk of culturele dingen die je kunt bedenken, zoals concerten en tentoonstellingen."De kerkenraad zegt dat het net als de stichting wil voorkomen dat de Grote Kerk na verkoop het onderkomen wordt van dance-party's of wilde feesten. "Daar zijn we zelf ook secuur op en we zijn nu bezig dat voor de toekomst te borgen. Voor een heel groot deel lopen onze belangen gelijk met de stichting, alleen het eigenaarschap ligt op een ander adres. Maar daar zie je niks van", aldus 't Hart.Hekman: "Wij praten nog op een gewone manier. Maar u kunt zich voorstellen dat deze gemeente enorm gefrustreerd is wat er gebeurt en dat er enorm veel onrust is. Hopelijk zet dit de leden van de Algemene Kerkenraad aan het denken. Het valt zo slecht dat de hele gemeente in opstand komt."De kerkenraad zegt er bewust voor te hebben gekozen het contact met de stichting te mijden. "We hebben keuzes gemaakt waarin de stichting geen gesprekspartner meer is", zegt 't Hart. "We hebben wel verkennende gesprekken met de stichting gevoerd. Maar op dit moment is een contact niet nuttig en dan vind ik het niet netjes om net te doen alsof dat wel zo is."