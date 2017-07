Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Er zijn dit weekend weer allerlei muzikale en culturele activiteiten in Drenthe. Wij hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

Van vrijdag tot en met zondag vormt Bunne het decor van het High Tea Festival . Een culinair en cultureel festival met een markt, een foodplein en een activiteitenaanbod voor jong en oud. Meer dan zestig standhouders laten zien wat ze te bieden hebben op het gebied van high tea en thee. Bezoekers kunnen genieten van veel lekkers, mooie producten en zich laten inspireren door bakdemonstraties, workshops en proeverijen.De tiende editie alweer van Vogelpop in Ansen. Dit jaarlijkse festival is op vrijdag en zaterdag het toneel van muziek, skate, dans en veel andere dingen. Op vier verschillende podia kunt u genieten van hiphop, house, country, folk en rock. Op de skatebaan mag er vrij geskatet worden tussen de wedstrijden door.Doet u het liever wat rustiger aan, dan is de taxatiemiddag in Coevorden misschien iets voor u. De bekende Nederlandse taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam komt zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur naar Kasteel Coevorden om oude en zeldzame boeken, handschriften en oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Ook oude foto’s, ansichtkaarten en albums zijn welkom.Zondag is het Folkorefestival 'Op de Kloeten' in Exloo. Dit zijn een feest, tentoonstelling en enorme workshop tegelijk. Even een dag terug in het verleden. Zien en beleven hoe het vroeger ging in het dagelijks leven in een Drents dorp. Genieten van dans en muziek. Een gezellige fair maakt het Folklorefestival compleet. Op het festivalterrein zijn allerlei oude ambachten te bewonderen. Er rijden oude, historische tractoren rond, brandweerauto’s staan tentoongesteld en er lopen landlopers die door de veldwachter in de gaten worden gehouden. Voor de kinderen rijdt een stoomlocomotiefje waarin zij gratis mogen meerijden.Zondag is ook de Oergezondmarkt in Borger. Door middel van informatie, workshops, wandelingen en proeven komt u alles te weten over gezond zijn en blijven. U vindt er niet alleen activiteiten met betrekking tot hedendaagse gezondheid, maar ook met een relatie tot het verre verleden. Van paleo-dieet tot het gebruik van kruiden, van yoga tot mediteren, van biologische geitenkaas tot grasvarkens, van het gebruik van planten uit de prehistorie tot nu, van koken in de prehistorie tot koken met superfoods, het bij elkaar zoeken van je eigen maaltijd in de natuur tot het wandelen in een voedselbos. Eén dag in het jaar komt alles bij elkaar op het terrein van het Hunebedcentrum.Dit jaar kunt u weer genieten van het straattheaterfestival C'est la Vie dat voor de 23e keer wordt georganiseerd in Emmen. Het Phone House C’est la Vie festival begint om 10.00 uur met de vlooienmarkt en braderie. Vanaf 13.00 uur barst het straattheater los. Het straattheater en de markt duren tot 17.00 uur. ’s Avonds kan men zich tot in de kleine uurtjes blijven vermaken met een muziekprogramma op diverse podia in het centrum van Emmen.