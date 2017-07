Drenten in de Vierdaagse: 'Het is zo grandioos als je hem uitloopt'

NIJMEGEN - Het vierdaagsekruisje is opgespeld bij Jeannet Otten uit Hijken. Samen met een stel vriendinnen liep ze de Nijmeegse Vierdaagse uit.

"Het was het zeker waard allemaal, het is zo grandioos als je hem uitloopt", vertelt Otten. "Het is niet te beschrijven hoe zo'n geweldige week we hebben gehad. Met name vandaag was mooi. Dan staat er over zo'n negen kilometer een rij mensen je aan te moedigen.""Het is net alsof je wereldkampioen bent. Je bent je pijntjes ineens kwijt en loopt met een glimlach naar de finish."Maar het liep niet alle vier dagen heel soepeltjes. "De woensdag vond ik het zwaarst. Het was warm, ik had slecht geslapen, ik had blaren en ik heb weinig kunnen eten. Dan ga je een beetje stuk. Maar de volgende dag stond ik weer heel fris op en heb ik weer goed gegeten. Dat is heel belangrijk: continu eten en drinken."Of Otten en haar vriendinnen volgend jaar opnieuw meedoen, weet ze nog niet. "Het kost wel heel veel tijd, omdat je vooraf moet trainen. We hebben dit nu in ieder geval gehaald en dit kunnen we dus weer afvinken. En wie weet, gaat het in december weer kriebelen. Het is ons zeker niet tegengevallen. We zien volgend jaar wel."