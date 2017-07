Auto's botsen in Hollandscheveld

Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter)

HOLLANDSCHEVELD - In Hollandscheveld zijn vanmiddag twee auto's op elkaar gebotst.

Het ongeluk op de Rieghoogtendijk gebeurde toen een van de automobilisten wilde afslaan. Die zag daarbij de andere auto over het hoofd.



In een van de auto's zat een vrouw met twee kinderen. De vrouw is in een ambulance onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.