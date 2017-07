Jager had geweer op dak van auto laten liggen

ROLDE - De jager uit Dronten die gisteravond bij Rolde zijn geweer vergat, had de koffer met daarin het jachtgeweer op het dak van zijn auto lagen liggen toen hij wegreed. Het jachtgeweer werd gisteren gevonden bij een bushalte langs de N33 bij Rolde.

Roelf Raterink was op jacht toen er een onweersbui aankwam. "Ik dacht: ik moet hier snel weg. Ik heb het geweer uit elkaar gehaald en in de koffer gedaan, en de koffer op het dak van de auto gelegd. Toen begon het ineens heel hard te hozen, dus ben ik de auto in gesprongen en weggereden." De koffer met het jachtgeweer lag nog op het dak."Ik reed over een zandweg en daarna bij Rolde de autoweg op. Toen is hij eraf gevallen denk ik. Ik kwam er thuis pas achter dat het geweer miste." Raterink hoopte dat het geweer op de zandweg van de auto gevallen was."Een vriend van me is nog gaan kijken of hij hem kon vinden, maar er lag niets. Toen heb ik de politie gebeld, en twee uur later bleek dat de koffer al gevonden was en het geweer op het politiebureau lag."Volgens de jager kon er weinig geks uitgehaald worden met het geweer. "Hij was uit elkaar gehaald en zat in de koffer. Er was geen munitie bij. Ja, als je patronen hebt dan kun je er wel wat mee." Het was voor het eerst in 21 jaar dat Raterink zijn geweer vergat: "Maar dat gebeurt me nu niet weer!"