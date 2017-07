Ensing heeft 'geen idee' wat ze moet verwachten van 2e etappe La Course

WIELRENNEN - Wielrenster Janneke Ensing uit Gieten rijdt morgen de tweede etappe van La Course, de vernieuwde tweedaagse Ronde van Frankrijk voor vrouwen.

Afgelopen donderdag zette zij een prima prestatie neer door in de eerste etappe als dertiende te eindigen . De eerste twintig rensters mogen morgen aan de start verschijnen.Wat ze ervan moet verwachten, weet Ensing niet. "Het is een nieuw onderdeel, dus ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Ik hoop bij de eerste zes of zeven te eindigen. Maar het is lastig. Het is ook een heel korte wedstrijd, van maar 22,5 kilometer."Over haar prestatie tijdens de eerste etappe is Ensing tevreden. "Ik ben op zich wel tevreden over het resultaat van gisteren. Mijn hoofddoel was om bij de eerste twintig te eindigen. Maar ik merk wel dat ik enigszins vermoeid ben door eerdere wedstrijden die ik heb gedaan", zegt Ensing."Vanmorgen heb ik even lekker uitgetrapt en nu ligt ik lekker rustig op bed, zodat ik helemaal klaar ben voor morgen."Ensing heeft het erg druk gehad met allerlei wedstrijden de afgelopen tijd. "Volgend jaar moet ik wel even goed kijken hoe ik het ga doen en moet ik echt keuzes gaan maken, in overleg met een trainer. Die heb ik nu niet en ik doe dus alles zelf. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen", aldus Ensing.