Gemeente haalt bewoners weg uit Hoogeveense zorginstelling

De locatie aan de Grote Kerkstraat (foto: Google Streetview)

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen heeft cliënten van zorginstelling BenEffectief vanmiddag per direct ergens anders ondergebracht.

Volgens de gemeente zijn er de afgelopen tijd klachten binnengekomen dat de kwaliteit van de zorg bij BenEffectief niet in orde is. De gemeente startte daarom een onderzoek.



"De uitkomsten van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat we vanmiddag hebben ingegrepen en ervoor gezorgd hebben dat de cliënten nu op een goede, veilige plek zitten", licht wethouder Erik Giethoorn toe. Waarom de zorginstelling niet veilig genoeg zou zijn wordt door de gemeente niet verduidelijkt.



Vrijwillig vertrokken

Twaalf bewoners verbleven bij BenEffectief op basis van een indicatiestelling door de gemeente. Volgens de gemeente zijn ze vanmiddag allemaal vrijwillig vertrokken uit de zorginstelling. Ook zes cliënten die met een indicatie van het Zorgkantoor bij BenEffectief verbleven, zijn ergens anders ondergebracht.



BenEffectief biedt woonbegeleiding, maar daarnaast ook dagbesteding en heeft meerdere locaties in Hoogeveen.