Tynaarlo wil 1,3 ton uittrekken voor renovatie tennisbanen

De tennisbanen zijn aan onderhoud toe (foto: pixabay.com)

EELDE-PATERSWOLDE/VRIES - De gemeente Tynaarlo wil ruim 136.000 euro uittrekken voor de renovatie van de tennisbanen in Vries en Eelde-Paterswolde.

De clubs die op deze tennisbanen spelen, vinden het tijd voor vernieuwing van de banen.



Sinds de jaren tachtig zijn de banen niet meer in handen van de gemeente. Maar de tennisclubs komen nog wel in aanmerking voor gemeentelijke subsidie. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad van Tynaarlo.



Eerder stelde de gemeente al geld beschikbaar voor de renovatie van de tennisbanen van de tennisclub in Zuidlaren.