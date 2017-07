Van Klinken 6e bij discuswerpen op EK-jeugd

Jorinde van Klinken (foto: RTV Drenthe)

ATLETIEK - Jorinde van Klinken uit Assen is als zesde geëindigd bij het discuswerpen op het Europees Kampioenschap tot 20 jaar in Italië. De 17-jarige atlete van Groningen Atletiek kwam vanavond in de finale tot een afstand van 51 meter en 52 centimeter.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De winst ging naar de Moldavische Alexandra Emilianov. Zij haalde een afstand van 56 meter en 38 centimeter.



Persoonlijk record

Van Klinken plaatste zich gisteren als vierde voor de finale van het discuswerpen, met een afstand van 53 meter en 77 centimeter. Dat was voor de Drentse een evenaring van haar persoonlijk record. Overigens had die 53.77 Van Klinken vandaag brons opgeleverd.



Finale kogelstoten

De Assense komt morgen opnieuw in actie. Dan in de finale van het kogelstoten. Vanochtend plaatste Van Klinken zich met 15 meter en 74 centimeter vrij gemakkelijk voor de finale. Slechts drie atletes presteerden beter in de kwalificatie. De Duitse Julia Ritter gooide 15.98, Benthe König (Nederland) kwam tot 15.90 en de Poolse Anna Niedbala stootte haar kogel naar 15.80 meter.