Wapen van Drenthe weer in oude stijl: markiezen en balkon terug aan gevel

ASSEN - Het Wapen van Drenthe in Assen krijgt zijn historische aanblik terug. Alle raampartijen komen terug, ze krijgen historische markiezen, en het vroegere balkon aan de zijgevel wordt in oude luister hersteld.

In september worden de kozijnen op de begane grond vervangen, vanaf oktober komt de buitenkant van het pand in de steigers te staan. De opening van het grand café is in maart, en het is de bedoeling dat in juli volgend jaar de appartementen opgeleverd worden, zo laat eigenaar Jannes Janssens weten."We richten ons op historische foto's die we hebben gevonden. We willen terug naar de stijl, toen het nog als gerenommeerd Asser hotel-restaurant in gebruik was. Op die afbeeldingen zie je nog het oude balkon aan de zijgevel, langs de Collardslaan. En boven de ramen van de eerste twee verdiepingen van het oude logement hangen van die ouderwetse, ronde zonweringen. Die historische elementen gaan we weer zoveel mogelijk terugbrengen", vertelt Janssens.In januari moeten de buitengevels en de benedenverdieping van het monumentale pand klaar zijn. De bovenste twee verdiepingen, waar kantoren en appartementen komen, volgen later. Er wordt voor zo'n 1,2 miljoen euro aan het pand verbouwd.Binnen in het pand, op de hoek Vaart ZZ-Collardslaan, wordt trouwens al een tijdje druk verbouwd. Nadat de verzakte buitengevels rechtgetrokken zijn , wordt de binnenkant aangepakt. Op de benedenverdieping van het historische logement komt een grand-café. Dat wordt straks gerund door cafébaas en citymanager Ronald Obbes. Hij wil ook een buitenterras bij het pand realiseren.Verder wil Obbes de VVV Assen, die hij al bijna vijf jaar runt in warenhuis Vanderveen, naar het Wapen van Drenthe verhuizen.Maar de verhuizing van de VVV staat ineens ter discussie. Tot eind dit jaar had Obbes voor zijn VVV-kantoor een huurcontract in Vanderveen. Die heeft hij opgezegd, omdat hij het Wapen van Drenthe een meer centrale plek vindt, vanwege de komst van meer boottoeristen nu de nieuwe vaarroute door Assen klaar is.Maar warenhuiseigenaar Nico Vanderveen wil Obbes met zijn VVV niet kwijt, zo blijkt. Beide partijen gaan daarom eerst nog in gesprek.Obbes houdt het liefst vast aan de verhuizing, "want ik denk aan de Vaart toch meer service te kunnen bieden met toeristische informatie, zeker in combinatie met een grand-café, maar erover praten kan altijd."Nico Vanderveen wijst erop dat hij sinds 1996 het VVV-kantoor in zijn warenhuis heeft zitten. "En dat heeft niet alleen als toeristisch informatiepunt waarde voor ons, maar ook vanwege de verkoop van allerlei toeristische producten. Dat zorgt ook voor aanloop naar ons warenhuis en dat wil ik niet zomaar kwijt." Binnenkort gaan beide partijen in gesprek.Eigenaar Jannes Janssens van het Wapen van Drenthe maakt zich nog niet druk om de ontstane discussie. "Er komt vanzelf een goede invulling, ook zonder VVV-kantoor."