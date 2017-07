Vishandel in Meppel verkoopt beste Drentse haring

MEPPEL - Met een rapportcijfer 9 en een 13de plaats is Urker Vishandel Van Slooten in Meppel de hoogst genoteerde Drentse viszaak in de AD Haringtest.

"En dan vind je in het Noorden ineens een verborgen pareltje. De haring heeft alles wat erop en eraan moet zitten. Gewoon smullen", luidt het commentaar van de jury, die in totaal 148 visboeren in heel Nederland bezocht.De Visfuik in Zuidlaren, waarvan gisteren al bekend was dat de zaak een 8 had behaald, is op de 46ste plaats geëindigd. "Aan het schoonmaken is aandacht besteed. Mooie zilveren buitenzijde. Van binnen fris rood. Nog iets zilt en romig. Dit eet je niet voor je verdriet", oordeelt de jury.De zaak van visboer Erik Schuster bevindt zich al jaren in de subtop, aldus de krant. "Volgend jaar proberen we uit de subtop te komen en naar de echte top te gaan", reageert Schuster.In totaal heeft het AD dit jaar drie vishandels in Drenthe bezocht. De wagen van vishandel De Lekkerbek aan De Grote Beer in Hoogeveen eindigde met een 98ste plaats het laagst. De zaak rept op haar website over hoge kwaliteit. "Gelet op wat er in de praktijk gebeurt, gewoon loze prietpraat", oordeelt de krant."Binnenzijde bruin en crème. Daarop gelet valt de smaak nog mee. Vissig en vet", staat in het commentaar. Toch scoort De Lekkerbek met een 6 ook gewoon een voldoende.De Rotterdamse vishandel Ruud de Haan heeft de 36ste Haringtest gewonnen.