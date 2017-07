Drieluik Kinderopvang failliet verklaard

COEVORDEN - Drieluik Kinderopvang is door de rechtbank failliet verklaard. De stichting telt zes kinderdagverblijven, vijf buitenschoolse opvangen (bso's) en een gastouderbureau.

Drieluik, dat sinds 2002 bestaat, heeft locaties in Sleen, Schoonoord, Dalen, Oosterhesselen, Aalden, Geesbrug en Zweeloo.Curator Jan van Burg heeft alle 51 medewerkers ontslag aangezegd, schrijft Dagblad van het Noorden . Desondanks draait het bedrijf nog wel, omdat er wordt gerekend op een doorstart. Of daar al een partij voor in beeld is, is nog onduidelijk.Drieluik had geen schulden, maar die zouden volgens Van Burg wel rap zijn ontstaan als de stichting niet failliet was verklaard, omdat het financieel niet goed ging. Drieluik ontsloeg eerder al personeel en bezuinigde ook op andere manieren, maar dat mocht niet baten.Volgens directeur Geerte van den Wildenberg is het aantal kinderen dat Drieluik opvangt gehalveerd in vergelijking met een jaar of zeven geleden. Dat heeft onder meer te maken met de hogere bijdrage voor kinderopvang, die ouders moeten betalen.