'Al bijna 16.000 euro binnen en nog geen meter gefietst'

De fietsers vanochtend vlak voor de start (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De laatste voorbereidingen voor de start (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

BEILEN - Vierentwintig fietsers vanuit het hele Noorden zijn vanochtend in Beilen vertrokken voor een fietstocht richting Brussel. Het doel: geld ophalen voor onderwijs in derdewereldlanden.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het is de vijfde keer dat de Ride on Education wordt georganiseerd. Organisator Hugo Waalewijn is er vanaf het begin bij: "Ik verwacht een mooie fietstocht met een hoge opbrengst voor het goede doel."



De 24 fietsers halen allemaal geld op voor verschillende goede doelen. "De teller staat nu op bijna 16.000 euro en dan hebben we nog geen meter gefietst", lacht de organisator.



Zaalberg fietst voor Haïti

Ook Marije Zaalberg uit Westerbork en haar kleindochter Emma Cornelis zijn van de partij. "We doen alle edities al mee; het is heel gezellig onderweg", vertelt Zaalberg.



"Het belangrijkste is dat we geld ophalen voor het goede doel. Vorig jaar haalden we bijna 8.000 euro op, alle kleine beetjes zijn welkom", zegt de vrouw die voor Stichting Naar School in Haïti fietst.



Van Beilen naar Brussel

Via Kampen, Baarn, Delft, Haamstede, Knokke en Donk gaan de fietsers naar het eindpunt in een voorstad van Brussel. Onderweg wordt er geslapen op verschillende campings. Op 29 juli hopen de fietsers een groot bedrag bij elkaar getrapt te hebben voor de goede doelen.