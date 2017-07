Motorrijder moet uitwijken voor ree en belandt in ziekenhuis

HAVELTE - Een motorrijder is vanochtend onderuit gegaan op de Van Helomaweg bij Havelte. De man moest uitwijken voor een overstekende ree en verloor de macht over het stuur.

Hij raakte gewond is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niks bekend.Staatsbosbeheer waarschuwde eerder deze week al voor overstekende reeën . De dieren zitten tot begin volgende maand in de bronsttijd en steken dan vaker over.