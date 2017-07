Makers bergbeklimdocu halen top Peak Lenin

PIEK LENIN/WILHELMINAOORD - Twee van de zes bergsporters uit die een documentaire over bergsporten maken in Kirgizië hebben de top van de Peak Lenin bereikt.

Bergbeklimmers Ruben Vlaander en Roeland van Os staan op 7.134 meter hoogte. Dat laat klimmer Hans Nieuwendijk uit Wilhelminaoord weten via zijn satelliettelefoon. Of cameraman Rim Lucassen uit Groningen ook de top bereikt heeft, is nog niet duidelijk.Afgelopen nacht hebben de mannen overnacht in een kamp op 6100 meter hoogte op de berg die op de grens van Kirgizië en Tadzjikistan. De groep bergbeklimmers vindt dat er een negatief imago heerst rondom hun sport. Daar willen de mannen met hun film verandering in brengen."Als alles goed verloopt, klimt Van Os morgen nog een keer naar de top, maar dan met collega Pieter Storm. Hij kan nu nog een dag extra in het 6100-meter kamp wennen aan de extreme hoogte" zo laten de documentairemakers via Facebook weten.Klimmer Hans Nieuwendijk uit Wilhelminaoord zal de anderen ondersteunen vanuit een kamp op 5400 meter hoogte. Nieuwendijk is tijdens de tocht ziek geworden, maar is inmiddels beter. Het is niet waarschijnlijk dat hij nog door zal klimmen tot de top. Maar volgens hem is ook op 5400 meter het uitzicht geweldig.