'Bewoners BenEffectief waren blij dat ze weg konden'

HOOGEVEEN - "Er waren niet genoeg medewerkers en de medewerkers die er waren, waren onvoldoende geschoold." Dat was volgens wethouder Eric Giethoorn van Hoogeveen de reden dat de gemeente gisteren acuut ingreep en elf bewoners van zorginstelling BenEffectief overplaatste.

"Vanwege de nijpende situatie wilden we dat nog voor het weekend doen", aldus Giethoorn. "Ik ben er gistermiddag zelf geweest en heb ook cliënten gesproken die stonden te wachten om weg gebracht te worden. Ze waren erg blij dat ze weg konden. Ze bedankten me dat de gemeente had ingegrepen", zegt de CDA-wethouder.BenEffectief is een instelling voor begeleidt wonen in onder meer Hoogeveen. Ook biedt de instelling dagbesteding. De bewoners van de locaties aan de Grote Kerkstraat en Het Haagje hebben ernstige gedragsproblemen of een verslavingsgeschiedenis. Sommigen zijn er geplaatst als onderdeel van een straf van de rechter. Giethoorn: "Deze mensen zijn kwetsbaar en hebben goede zorg nodig."Een mentor van twee cliënten van BenEffectief, die regelmatig in de instelling kwam maar er zelf niet werkt, trok bij de gemeente aan de bel over de gang van zaken. "Daarop heeft de gemeente meerdere controles uitgevoerd, ook 's nachts", legt Giethoorn uit. Zo werd ontdekt dat de zorg onder de maat was en dat er soms 's nachts tegen de afspraken in geen personeel was. "De medewerkers zaten dan een deel van de nacht aan Het Haagje en een deel van de nacht aan de Grote Kerkstraat."Er was volgens Giethoorn een tekort aan personeel vanwege het ontslag van sommige medewerkers. Ook zijn er personeelsleden vrijwilliger vertrokken. Giethoorn: "Ze kregen de roosters gewoon niet meer rond."De directie van BenEffectief beloofde volgens Giethoorn beterschap, maar er veranderde te weinig. Alle medewerkers zijn volgens hem van goede wil en werkten ook mee aan het onderzoek van de gemeente. "Zij hebben zich echt uit de naad gewerkt daar."Een deel van de cliënten zat in de instelling op basis van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die de gemeente uitvoert. Een ander deel kreeg een indicatie van het Zorgkantoor. Vanaf dinsdag is de gemeente gaan rondkijken naar alternatieve locaties voor de cliënten. Een deel van de bewoners is ondergebracht in andere zorginstellingen, een ander deel tijdelijk bij familie. De komende week gaat de gemeente kijken naar een definitieve plek voor de elf cliënten.De Inspectie voor de Gezondheidszorg is ook een onderzoek gestart. Giethoorn: "Zij kan de instelling uiteindelijk sluiten. Dat kunnen wij als gemeente niet op basis van de WMO." Hoogeveen gaat de komende tijd ook zelf verder onderzoek doen. "We hebben de administratie van de cliënten in handen. Die gaan we onder meer onderzoeken om te kijken of er nog meer problemen hebben gespeeld."Directeur Patrick Paal van BenEffectief laat weten dat hij nog niet wil reageren: "Ook wij zitten in de onderzoeksfase."