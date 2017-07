Ensing zestiende in vernieuwde La Course

Janneke Ensing (foto RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten eindigde in de vernieuwde La Course in Frankrijk als zestiende. De Drentse mocht de tweede etappe van de tweedaagse, een achtervolgingstijdrit in Marseille, als dertiende starten maar kwam eigenlijk geen moment in aanmerking voor een plek in de top 10.

Voor het eerst twee dagen

La Course bestond dit jaar voor het eerst uit twee delen. Van Vleuten was donderdag al de beste bij de beklimming van de Col d'Izoard en nam haar marge mee naar de achtervolgingskoers over 22,5 km. Ensing eindigde als dertiende.



Van Vleuten begon vandaag met 0.43 voorsprong op Deignan, die besloot te wachten op Elisa Longo Borghini en Megan Guarnier. Het trio zette vol de achtervolging in, maar Van Vleuten hield haar 'jagers' constant op ruim anderhalve minuut en zag de zege geen moment in gevaar komen.



Overigens verdiende Van Vleuten 20.000 euro met de zege in Marseille.

