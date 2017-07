Nicole zegt 'ja' op huwelijksaanzoek boer Riks

KERKENVELD - Riks Zomer, bekend van de laatste serie van Boer Zoekt Vrouw, stapt in het huwelijksbootje. Zijn Canadese vriendin Nicole zei onlangs 'ja' op zijn huwelijksaanzoek. In september trouwt het stel op Riks' boerderij in Canada.

"Ik ben niet op één knie gegaan, erg hè?' zegt de 40-jarige geboren Kerkenvelder tegen omroep KRO-NCRV . "Maar ik heb het wel netjes gevraagd!" Het aanzoek vond plaats in de achtertuin van zijn boerderij.Het BZV-avontuur van Riks eindigde zonder vrouw. Na de logeerweek koos hij voor Marit, maar ook die stuurde hij uiteindelijk naar huis, omdat hij niet verliefd op haar was. Aan het eind van de uitzendingenreeks bekende hij dat hij stiekem al voor de opnames verliefd was geworden op dorpsgenote Nicole, die eerder bij hem had gewerkt.Na de opnames verklaarde hij Nicole de liefde. Over wat hij op de grote dag aantrekt, heeft Riks zo zijn eigen ideeën. "Ik heb nog nooit in pak gelopen, met zo’n nette broek te flapperen aan de kont! Ik denk gewoon een mooi jasje, maar ik zal er over na denken, haha!”De twee gaan in september op huwelijksreis. Daarna trekt Nicole bij hem en zijn twee kinderen in.