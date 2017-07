Man onder scootmobiel in sloot bij Assen

De man wordt onderzocht in het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Naast de rotonde in Assen bij de N371, is een man met zijn scootmobiel in de sloot gevallen. Hij belandde onder zijn scootmobiel.

Het was volgens de politie nog best lastig om de man uit de droge en diepe sloot te krijgen. Hij is meegenomen naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen voor een controle. Het is niet duidelijk waarom de man in de sloot viel.