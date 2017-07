Wethouder van Hoogeveen in gezicht gespuugd door cliënt zorginstelling

HOOGEVEEN - Niet alle cliënten van zorginstelling BenEffectief zijn blij dat de gemeente Hoogeveen de instelling heeft gesloten. Een van hen heeft wethouder Eric Giethoorn vandaag in zijn gezicht gespuugd toen hij bij het pand kwam.

De wethouder kwam naar de instelling voor een interview over de situatie bij BenEffectief met een van onze verslaggevers. Wat de cliënt er deed is niet helemaal duidelijk. Hij mocht er namelijk eigenlijk niet zijn.Toen de wethouder aankwam fietsen, kwam de cliënt op hem aflopen. Hij schold hem uit en zei dat de wethouder "de boel kapot maakt". Daarna spuugde hij hem in zijn gezicht.De wethouder heeft aangifte gedaan van het spuugincident omdat hij het te ver vond gaan. "Ik snap dat de cliënten erg emotioneel zijn, maar ik vind dat er een grens is overschreden."De gemeente heeft gistermiddag per direct alle cliënten van BenEffectief ondergebracht bij andere zorginstellingen omdat de kwaliteit van de zorg te ver onder de maat zou zijn. De inspectie van de gezondheidszorg doet inmiddels ook onderzoek naar de instelling.