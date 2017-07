Naschokken op Kos: 'We zijn wel geschrokken, maar zitten nu in een vijf-sterren resort'

KOS - De naschokken, zoals die van vanavond, op Kos zorgen bij veel toeristen nog voor angst. Met Thomas Bischop uit Emmen en zijn vrienden gaat het naar omstandigheden goed.

"Bij zo'n naschok heb je wel zoiets van, het zal toch niet weer gebeuren. Maar de paniek wordt vooral veroorzaakt door alle mensen om je heen die in paniek raken", vertelt Bischop.Hij is aan het eind van de middag met zijn vrienden overgeplaatst naar een vijf-sterren resort door reisorganisator Gogo. "Ons hotel was goedgekeurd, maar omdat een ander deel van het hotel behoorlijk beschadigd was, voelden wij ons er toch niet meer veilig. Vrienden van mij hebben daarom vannacht buiten geslapen. Ik lag zelf wel in het hotel.""Gogo heeft het echt super voor ons geregeld. Ze vragen regelmatig hoe het met ons gaat, en hebben dus een nieuw hotel voor ons gezocht, ook al was ons hotel in principe wel goedgekeurd. Iemand heeft de hele nacht voor ons lopen bellen."Bischop en zijn vrienden gaan, zoals gepland, dinsdag weer naar huis. "We zitten hier nu goed en alle vluchten zitten vol. Dus dan hoef ik ook niet eerder weg."