Amazone uit Gees wint belangrijke prijs op CH De Wolden

Mareille van Geel-Schröder (foto: Jeroen Spoolder)

PAARDRIJDEN - Er was veel Nederlands succes op het Concours Hippique dat nu in De Wolden wordt gehouden. Mareille van Geel-Schröder won vanavond met Enjoy het hoofdnummer van de voorlaatste dag van CH De Wolden. In het Pandriks Championat of Veeningen, een rubriek over 1.40 meter met barrage, was zij in de beslissende ronde de snelste van de vijf foutloze combinaties.

Dat het in het basisparcours al zwaar was, bleek wel uit het aantal deelnemers dat zich voor de barrage wist te plaatsen. Van de 99 combinaties bleven er negen over, waarvan zes Nederlandse.



Van Geel-Schröder was niet helemaal tevreden over haar barrage. “Ik kwam na de dubbelsprong iets verkeerd uit en moest een galopsprong extra maken. Gelukkig kwam ik de vierde hindernis goed over. Maar door dat kleine misstapje had ik niet gedacht dat mijn tijd het zou houden”, aldus de amazone na afloop. “Maar”, lachte ze, “dat doet er nu niet meer toe. De winst is binnen.”



Meer Nederlands succes

Eerder op dag won Marcelle Hokse uit Staphorst een wedstrijd met barrage over 1.35 meter, die speciaal was neergezet voor zevenjarige paarden. Vanuit het basisparcours hadden zich elf combinaties geplaatst voor de beslissende rit. Onder hen zeven Nederlanders, en ook de winnaar van de Grote Prijs van afgelopen zondag, de Mexicaan Ernesto Canseca. Hij kwam als snelste zonder fouten uit het basisparcours, maar in de eerste barragerit sneuvelde hij al op de tweede hindernis.



Direct na hem was het Albert Zoer uit Echten die met Freedom het goede voorbeeld gaf. Foutloos en snel rondde hij de barrage af in 31.94. Het was pas in de zesde rit dat daar iemand onder ging: Marcelle Hokse uit Staphorst. Uiterst snel, in 31.20, stuurde ze Fairy Tail rond en ze bleef zonder fouten. Ook Maaike ten Berge-Bijlsma bleef Zoer voor. Hij eindigde op de derde plek.



Kijk morgen vanaf 15.00 uur live naar de Grote Prijs van CH De Wolden op onze website.