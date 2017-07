Onweer, stevige buien en hagel vanavond in Drenthe

Let op: het kan gaan onweren (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Gaat u vanavond nog de deur uit? Houd dan rekening met het weer. Het KNMI waarschuwt dat er lokaal in korte tijd veel regen kan vallen.

Ook kan er hagel vallen en is er kans op windstoten. Het is bovendien een goed idee om niet het water op te gaan en om open velden te mijden in verband met blikseminslagen. En dan nog een tip: schuil niet onder bomen voor het onweer.



De waarschuwing geldt tot 3.00 uur vannacht. Het koelt af naar 15 of 16 graden. Morgen is het eerst zonnig, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking toe en in de middag vallen er verspreid al een paar buien. Meer (onweers)buien volgen in de avond. Het wordt 19 à 20 graden.