Van Klinken overtreft zichzelf en pakt zilver

ATLETIEK - Jorinde van Klinken uit Assen pakte vanavond zilver op het Europees Kampioenschap Atletiek voor junioren. De 17-jarige atlete van Groningen Atletiek stootte haar kogel naar 16 meter en 89 centimeter.

Die afstand was voor de Drentse een nieuw persoonlijk record. Vorig jaar kwam ze tot 16 meter 33 in Apeldoorn.De winst bij het kogelstoten ging naar Julia Ritter uit Duitsland. Zij gooide 17 meter 24. De bronzen medaille ging naar de Poolse Anna Niedbala (16 meter 32)Van Klinken kwam bij het onderdeel speerwerpen vrijdag in actie. Met 51 meter en 52 centimeter werd ze zesde.