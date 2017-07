Stroomstoring bij spoorwegovergangen Emmen veroorzaakte vannacht verkeershinder

Vannacht was er een storing bij ProRail (foto: Van Oost Media) De politie moest helpen met oversteken (foto: Van Oost Media) De treinen van Arriva reden langzaam langs de overweg (foto: Van Oost Media)

EMMEN - Door een stroomstoring bij ProRail bleven vannacht verschillende overwegbomen langs het spoor rond Emmen gesloten.

Het zou gaan om de overwegbomen bij de Dordsestraat, de Van Schaikweg, de Boslaan en de Kerkhoflaan. Arriva-treinen moesten met een lage snelheid langs de overwegen rijden. Onder politiebegeleiding konden automobilisten, voetgangers en fietsers het spoor oversteken.



"Bij twee overgangen was er echt sprake van een stroomstoring waardoor ze niet functioneerden", laat een ProRail-woordvoerder weten. "Bij twee andere overgangen moesten machinisten met een zogeheten aanwijzing rijden. Daar vallen verschillende dingen onder, bijvoorbeeld dat een overwegboom niet helemaal goed functioneert. Dat betekent dat de machinisten heel langzaam en voorzichtig langs de overgang moesten rijden."



Inmiddels is de storing weer verholpen. Hoe de storing kon ontstaan, is nog niet bekend.