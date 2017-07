Ghb-verslaafde veroorzaakt overlast in Emmen

De drug ghb in vaste en pure vorm (ANP XTRA / Lex van Lieshout)

EMMEN - Een verslaafde man heeft vannacht in Emmen onder invloed van ghb overlast veroorzaakt op de Kolhoopstraat in Emmen.

De man had al een gebiedsverbod. Omdat hij dit verbod overtrad, kreeg hij een bekeuring. Ook kreeg hij een boete voor de overlast die hij veroorzaakte.Iemand onder invloed van ghb aanhouden is vrijwel onmogelijk, laat de wijkagent weten. "Dit omdat ze alleen ingesloten mogen worden in een speciale medische cel, onder toezicht."