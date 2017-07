Jongetje breekt sleutelbeen in nieuwe glijbaan Hof van Saksen

NOOITGEDACHT - Een jongetje heeft afgelopen woensdag zijn sleutelbeen gebroken in de nieuwe glijbaan in het Hof van Saksen in Nooitgedacht.

"Woensdag hebben we tijdens de openingsdag een situatie gehad waarbij een jongetje van een jaar of tien uit de band viel en daarbij zijn sleutelbeen brak", laat manager Roland Rozenbroek weten. "Dat is heel vervelend voor deze gast. Deze mensen zijn hier al meer dan dertig keer geweest."De nieuwe indoor waterglijbaan bestaat uit drie glijbanen: de Bombo, de Intenso en de Presto. Dit incident gebeurde in de Bombo. Die glijbaan heeft een vrije val van tien meter, waarna je in een soort trechter terechtkomt. Volgens Rozenbroek werden daarna meteen aanpassingen aan de glijbaan gedaan."De band waar je op springt bleek te hard te zijn", vertelt hij. "De band moet zich vormen aan de baan. Als de band te hard is, komt die boven het water uit. De band moet dus eerder zacht zijn." Rozenbroek geeft aan dat dat nu het geval is.Volgens Rozenbroek wordt er goed gecontroleerd op veiligheid en of kinderen oud en lang genoeg zijn om van de glijbaan te mogen. "Bovenaan bij de ingangen van de glijbanen staan twee badmeesters, beneden staat ook eentje. De veiligheid staat bij ons voorop. We controleren op leeftijd en lengte. Ouders spelen hier ook een belangrijke rol in, zij lezen de instructies ook."Een bezoeker van het zwembad vertelt juist aan RTV Drenthe dat de controle minimaal zou zijn. Er zou een badmeester boven en een badmeester beneden hebben gestaan toen zij het bad bezocht. Ook werd er, toen deze bezoeker er was, niet gevraagd naar de leeftijd van kinderen en werd niet gecontroleerd of kinderen inderdaad lang genoeg waren voor de glijbanen.Bovendien zijn de instructies bij de glijbanen alleen in het Nederlands en dat is lastig voor mensen uit het buitenland.Roland Rozenbroek laat weten dat hij alleen maar positieve reacties krijgt. "Er zijn al duizenden 'vluchten' geweest. En we zitten helemaal vol met drieduizend gasten."