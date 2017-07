Dronken man uit Meppel aangehouden na feest in Den Haag

De politie hield een man uit Meppel aan (foto: ANP XTRA / Koen van Weel)

MEPPEL/DEN HAAG - Een 27-jarige man uit Meppel is vannacht in Den Haag aangehouden, omdat hij een bevel van de politie niet opvolgde.

De man was bij een feest in een muziekcentrum op de Soestdijksekade in Den Haag. Volgens de politie was het er de hele avond al onrustig. Nadat er vernielingen werden aangericht, besloot de politie in te grijpen en het feest te beëindigen.



De Meppeler was dronken en wilde het feest niet verlaten. Hij werd daarom aangehouden. Op het politiebureau bleek dat hij ook nog meerdere openstaande boetes had. Hij zit nog vast.



Diezelfde nacht werd ook een 19-jarige man uit Den Bosch op het feest aangehouden, omdat hij eveneens niet wilde luisteren naar de politie en daarbij een agent sloeg.