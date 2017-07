Dode man gevonden in Slagharen

Er wordt onderzoek gedaan (foto: Persbureau Meter) Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk (foto: Persbureau Meter)

SLAGHAREN - Bij een huis aan de Geert Migchelsweg in Slagharen is vanmorgen een dode man gevonden. De man zou zijn aangetroffen in de garage.





Volgens Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt of er sprake is van een ongeluk of een misdrijf.Volgens RTV Oost heeft brandweer aan het begin van de middag een zogeheten vergaderwagen neergezet. Vanuit die wagen kan het technisch onderzoek worden gecoördineerd.