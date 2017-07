Twee gewonden na ritje in achtbaan in Duinen Zathe

APPELSCHA - In attractiepark Duinen Zathe in Appelscha zijn vanmiddag twee mensen gewond geraakt tijdens een ritje in de achtbaan.

Volgens eigenaar Jeroen Kolhoff gaf het computersysteem van de achtbaan aan dat er een onbekende storing was. "Dan gaat de achtbaan remmen en wordt alles stilgezet. Dat gebeurt redelijk abrupt", geeft hij aan. "Een mevrouw en een kindje zijn toen stevig in de beugels geklapt. Ze klommen uiteindelijk zelf uit het bakje, maar zijn voor de zekerheid wel even naar het ziekenhuis gebracht."De andere bezoekers van de achtbaan zijn ook uit de bakjes gehaald. "We hebben heel gecontroleerd iedereen eruit gehaald", aldus Kolhoff.Het attractiepark heeft volgens de procedure gehandeld, zegt Kolhoff. "We hebben gelijk contact gezocht met de gemeente. En we hebben afgesproken dat we de achtbaan nu dichthouden. Na sluitingstijd gaan we kijken wat er precies gebeurd is en of de achtbaan langer gesloten blijft."