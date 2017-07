Man die wethouder in gezicht spuugde opgepakt en vrijgelaten

Giethoorn werd gisteren in het gezicht gespuugd (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De man die gistermiddag wethouder Eric Giethoorn in zijn gezicht spuugde, heeft vannacht vastgezeten. De man woonde begeleid bij BenEffectief en was boos op de wethouder die vrijdagmiddag alle cliënten van die instelling per direct overplaatste.





Giethoorn deed gistermiddag aangifte. Justitie liet de man vanmorgen weer vrij. Volgens de officier is het vergrijp niet zo zwaar dat er een zaak van gemaakt moet worden.



Luister morgenochtend rond 8.15 uur naar Radio Drenthe voor het verhaal van wethouder Eric Giethoorn Volgens de gemeente Hoogeveen was de kwaliteit van de zorg onvoldoende om de veiligheid van de cliënten te garanderen. Cliënten zijn daarom onder gebracht in andere instellingen. Sommige cliënten kozen ervoor om tijdelijk bij familie te gaan wonen. Een van de cliënten was het er niet mee eens en spuugde de wethouder daarom in het gezicht.