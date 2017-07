Meer dan 400 teams op beachvolleybaltoernooi Ermerstrand

Beachvolleyballers op het Ermerstrand (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

ERM - Op het Ermerstand is dit weekend voor de 22e keer het grootste beachvolleybaltoernooi van Drenthe gehouden.

Geschreven door Jeroen Willems

Aan het toernooi deden 421 teams mee op acht verschillende niveaus van divisie tot recreatie. Het toernooi werd georganiseerd door Volleybalclub Sleen.



De locatie is het geheim

Harjo de Poel van de organisatie is trots op het toernooi. Volgens hem is de locatie het geheim. "Het Ermerstrand is een geweldig strand. Hier kunnen we 48 velden kwijt en dat is een mooi aantal", aldus Harjo de Poel.



Het feest bij het toernooi trekt altijd veel bezoekers uit de omgeving. Zaterdagavond traden DJ's Darkraver en Mental Theo op.