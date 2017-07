Maikel van der Vleuten wint de Grote Prijs van CH De Wolden

Maikel van der Vleuten op Dana Blue (foto: Janet Oortwijn)

PAARDRIJDEN - Maikel van der Vleuten heeft met zijn paard Dana Blue de Grote Prijs van CH De Wolden gewonnen in Veeningen.

Hij bleef foutloos in de barrage en zette een tijd neer van 47.22 seconden. De drie beste ruiters van vandaag zaten dicht bij elkaar.



De Deen Lars Bak Anderson werd tweede in een tijd van 47.29 seconden met Quel Filou. Dennis van den Brink werd derde op El Greco. Hij had 47.34 seconden nodig voor het parcours.



In totaal mochten acht combinaties de barrage rijden. Voor de barrage werd de wedstrijd nog enkele tientallen minuten stilgelegd door een flinke regenbui. Parcoursbouwers hadden daarna ook nog even tijd nodig om de ontstane regenplassen weg te werken.