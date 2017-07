Auto belandt in vijver in Assen

De auto raakte beschadigd (foto: Van Oost Media) De bestuurder kwam er goed vanaf (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Aan de Schepersmaat in Assen is vanavond een auto uit de bocht gevlogen en in een vijver beland.

De bestuurder kwam ongeschonden uit zijn auto. Een berger haalt de beschadigde auto uit de vijver.