Gouden Pijl Emmen over hetzelfde parcours als vorig jaar

WIELRENNEN - Op een paar kleine wijzigingen na ziet het parcours van de Gouden Pijl in Emmen er op dinsdag 8 augustus er hetzelfde uit als vorig jaar.

De start en finish bevinden zijn aan de Hoofdstraat ter hoogte van de ingang van het oude dierenpark. Vanaf daar vertrekken de renners in noordelijke richting om na de kerk linksaf te slaan. Vervolgens slingert het parcours over het marktplein en rijden ze langs de parkeergarage aan de Westerstraat, over de Hondsrugweg, door de Van Schaikweg en door de Wilhelminastraat, om daarna weer over de start- en finishlijn aan de Hoofdstraat te komen.Bauke Mollema is een van de publiekstrekkers voor de Gouden Pijl.