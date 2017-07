Marktplaatsoplichters opgepakt door actie Drentse vriendinnen: 'Hartslag hoog in de keel'

ASSEN/NIJMEGEN - Zes vriendinnen uit Assen, Eelde en Zwolle die via Marktplaats waren opgelicht met kaartjes voor popfestival Lowlands, hebben ervoor gezorgd dat de daders zijn opgepakt.

De zes zetten een val op nadat ze ontdekten dat de kaartjes, die zij voor duizend euro van een vrouw uit Nijmegen hadden gekocht nep waren, meldt Omroep Gelderland . "We waren al een tijdje op zoek naar Lowlands-kaarten. Nadat we een oproep op Marktplaats hadden gezet, werden we benaderd door een dame uit Nijmegen", vertelt Marlie uit Zwolle.Twee vriendinnen gingen vorige week zaterdag naar Nijmegen om de kaarten te halen. "Toen ze het geld hadden gegeven en de kaarten hadden gekregen, ontdekten ze dat de kaarten nep waren. De vrouw is gevlucht."De zes laten het er niet bij zitten. Ze plaatsen onder een andere naam een nieuwe advertentie op Marktplaats met de vraag naar Lowlands-kaarten in de hoop dat de vrouw opnieuw toehapt. Dat gebeurt. De groep gaat gisteren opnieuw naar Nijmegen.Marlie: "Van tevoren hadden we de politie gewaarschuwd. De politie in Nijmegen was bereid mee te werken, ook omdat ze dachten dat er een grotere organisatie achter zat." Op het politiebureau in Nijmegen overleggen de vrouwen eerst met de politie over het plan van aanpak en dan gaan ze naar het station, waar ze de afspraak hebben."We kregen allemaal een positie van waaruit we het station in de gaten moesten houden", legt Marlie uit. Als de vrouw samen met een handlanger op een scooter bij het station is en enkele vriendinnen doen of ze haar willen betalen, pakt de politie het duo op."Het was superspannend. We hadden onze hartslag hoog in de keel zitten." De oplichtster en haar handlanger worden door de politie afgevoerd. Missie geslaagd. Marlie: "We wilden gewoon gerechtigheid. Het geld zijn we wel kwijt en we hebben nog geen Lowlands-kaarten, maar we hopen andere gedupeerden aan te sporen ook aangifte te doen. Ook hopen we Lowlands ervan bewust te maken dat er dit soort mensen zijn, die anderen willen oplichten met tickets voor het festival."De politie in Nijmegen bevestigt de aanhouding. De kaarten die de oplichtster bij zich had, waren goed nagemaakt. De politie adviseert nooit kaarten te kopen buiten de officiële kanalen om.