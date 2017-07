Drenten in de Tour: 'Ik vond deze editie een beetje klinisch'

DALEN - Chris Froome won gisteravond voor de vierde keer de Ronde van Frankrijk. De slotetappe werd gewonnen door Dylan Groenewegen en daarmee eindigt het aantal Nederlandse zeges in de Tour de France op twee.

Eurosport-commentator José Been uit Dalen is blij met de zege van Groenewegen. "Het was een fantastische afsluiter. We hadden er allemaal een beetje op gehoopt. Hij werd al een keer derde en tweede. Er was al een paar keer gemeten dat hij de snelste man was, maar dan moet je wel op de juiste plek zitten en het af kunnen maken.""Als je puur naar de snelheid keek, was hij sneller dan bijvoorbeeld Marcel Kittel. Een sprint is natuurlijk niet alleen maar heel snel rijden. Gisteren viel het allemaal op z'n plek en lukte het. Geweldig voor hem. Hartstikke mooi", zegt Been, die te spreken was over de Nederlanders in de Tour. "We hebben slechtere jaren gehad in de Tour als Nederlanders."De 32-jarige Britse renner Froome is inmiddels gewend in het geel op de Champs-Élysées van Parijs te arriveren. "Ik vond deze Tour een beetje klinisch. Dat vind ik eigenlijk van elke Tour-overwinning van Team Sky. Vorig jaar zagen we een beetje passie bij Froome. Hij viel aan op plekken waar je het eigenlijk niet verwachtte. Dit jaar was het weer hetzelfde stramien: hij rekende op die verschrikkelijk sterke ploeg", vindt Been.Volgend jaar kan Froome in de recordboeken komen met een vijfde Tourzege, iets wat Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain hem voordeden. Volgens Been zijn de meeste ploegen niet opgewassen tegen de dominatie van Froome en Sky. "Je moet nagaan dat het salaris van Froome net zo hoog is als twee, drie ploegen die daar ook meedoen. De kleine ploegen hebben een budget van 3,5 miljoen en dat is ook wat hij verdient. Het is een beetje Heracles tegen Real Madrid, eigenlijk."Been valt niet in een zwart gat als commentator, want de volgende grote ronde dient zich al weer aan. Op 21 augustus begint de 72e editie van de Vuelta, de Ronde van Spanje. "Met Steven Kruijswijk en Wilco Kilderman hebben we weer Nederlandse kanshebbers aan de start. Qua wielrennen komt er nog wat moois aan", belooft Been.